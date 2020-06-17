全球領先企業網路資安方案供應商思科17日宣布推出業界最全面及最高整合度的雲端原生資安平台—思科SecureX，並將於6月30日在全球各地公開販售，該平台囊括了所有思科網路資安產品，目標是希望經由簡化，來提升用戶管理網路資安的方式。

隨著數位轉型步伐不斷加快，加上遠距辦公愈趨普及，網路資安的考驗愈來愈嚴苛，但問題是網路資安管理極為複雜，包括緊貼嶄新的業務程序、追蹤日新月異的資安威脅，以至在眾多網路資安供應商中選擇合適的方案，都有相當門檻。

為找出問題的核心，思科日前特別訪問了1,300位全球資訊安全總監，提具2020年資訊安全總監觀點調查（Cisco CIO Perspectives 2020），在報告中指出，當前最大的兩項挑戰分別是網路資安和網路複雜性，特別是涉及越多網路資安供應商的企業，所遇到的停機時間便越長、相關的成本會越高，而網路入侵的記錄亦越多。

為應付網路資安挑戰，思科SecureX透過統一可視性，支援自動化操作，並加強網路、終端、雲端及應用程式的資安，同時亦與其他思科全面的整合資安產品組合，讓用戶的整個資安基礎架構可以相互連接，以帶來一致而簡化的體驗。

思科強調，毋須任何額外收費，所有現行及全新用戶都能從思科SecureX提供的強大功能中受惠。

思科高階副總裁兼資安業務部總經理Gee Rittenhouse表示，藉由Secure X的簡化及自動化功能，可以重塑用戶的資安體驗。除可經由SecureX帶來簡化體驗外，思科亦推出多項嶄新升級及整合功能，進一步確保遠距工作員工的安全，包括整合端點資安防護及MFA，以加強統一用戶管理及裝置防護。另為了讓用戶可更放心使用雲端郵件，也特別針對Office365專設Cloud Mailbox Defense提供完整的電郵可視性（包括接收郵件、寄出郵件及內部訊息），以加強對網路釣魚、勒索軟件、詐騙及垃圾電郵等進階電郵威脅的防護。

(工商 )