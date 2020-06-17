(工業地產好旺！雲林斗六工業區的6,600坪廠房昨天公開標售，成功脫標。圖／業者提供)

受美中貿易戰影響，帶動產業回流台灣，工業地產表現也好旺！在2020年表現一枝獨秀。

根據第一太平戴維斯今（17）日公布的最新統計，上半年大型廠房及工業土地交易金額(單筆交易3億元以上)達到317億元，比去年同期大幅成長19％，也是自2016年以來的5年交易新高，5年內成交金額大躍進183％。

第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄表示，這顯示在產業回流、中美貿易磨擦的帶動下，製造業及科技業在台的擴廠力道持續增加，而全球新冠肺炎疫情仍未停歇，台灣的防疫實力也將成為產業回流的另一股助力。

丁玟甄表示，中美貿易戰自2018年下半年開始，開啟了台灣製造的黃金期，政府大力引資回台，三大方案截至目前為止已有529家企業審查通過，投資金額達到1兆277億元；另外，外商對台投資的意願增加，今年前4個月累計金額將近台幣900億元，年增率49%，這些因素都是帶動自用廠房及自建工廠的需求。

她表示，今年上半年工業地產市場交易金額達到182億元，包括和碩、旭德科技、神基科技都分別在今年上半年購置工業廠房。

第一太平戴維斯也在昨（17）日順利標脫雲林斗六工業區的6,600坪廠房，反應的是廠商接單生產的即刻需求，透過購置現有廠房，最快1至2季就可開始生產，相較於購地自建來說，時程至少可縮短1年以上。

(工商 )