因應先進技術將重塑全球產業結構潮流，鴻海科技集團（2317）自去年揭櫫「F1.0至F3.0」三階段轉型升級計畫後，17日進一步宣布成立「鴻海研究院」，旗下同時設立五大研究所，聚焦人工智慧、半導體、新世代通訊、資通安全及量子計算的應用布局，加速「F3.0」轉型的節奏。

鴻海董事長劉揚偉上任以來，訂下集團「F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級」三階段短、中、長期計畫目標，藉此提升集團產業層次，進而提高獲利。其中，鴻海研究院的成立，正是集團邁向F3.0轉型升級之路的重要發展策略之一，強化鴻海技術與產品創新，從過去「勞力密集」升級至「腦力密集」進一步提升核心競爭力。

為把握轉型升級發展契機，鴻海研究院跳脫以往事業體框架，不侷限於聚焦現有客戶產品，主要專注於未來3至7年的前瞻技術研發，旗下五大研究所將以平均40位尖端技術研發人才的編制，與鴻海旗下事業單位攜手打造技術交流平台，為集團「3+3」產業技術端夯實基礎。

做為集團研發技術、人才培育搖籃，鴻海研究院網羅全球一流學者專家出任諮詢委員，包括香港城市大學校長資深顧問兼工學院院長郭大維、洛杉磯加州大學電機工程學系講座教授張懋中、台大IBM量子電腦中心主任張慶瑞、財團法人電信技術研究中心董事長吳宗成、全球人工智慧專家李開復等，未來將透過產學合作形式，延攬高端研發人才，目標建構200人團隊，強攻「3+3」領域。

鴻海研究院籌備期間，因應新冠肺炎疫情，考量諮詢委員大多人在海外往返移動不易，從研究院組織架構討論、例行會議、諮詢委員徵詢到聘書頒發，大多採雲端連線方式進行，因此籌備過程完全不受疫情影響。

談及鴻海研究院的成立，郭大維表示，面對未來產業趨勢，核心技術的掌握很重要，鴻海研究院的設立，不僅代表著鴻海的數位轉型與轉型升級，進入「腦力密集」；更重要的是，鴻海將重新設立台灣未來企業的標竿。

張懋中表示，鴻海研究院的成立，不僅是一個技術交流平台，更有機會具備定義市場、定義未來的能力，最後進一步定義產品，這無疑是鴻海轉型升級的至要關鍵，也是為何劉董事長對「產品經理」如此重視。

張慶瑞指出，量子科技近年發展快速，然而綜觀國內大型企業，尤其是準科研領域方面的長期投入，鮮少會有這樣的前瞻願景；研究院所定義的幾個研究方向，都是全球未來的發展方向，極具前瞻性。台灣在這方面，應該需要快速追趕，不論是硬體還是軟體。

吳宗成認為，隨著新興資通訊科技進步，資安產業雖無法構成一個完整產業鏈，但資安領域逐步從「專業化」走向「生活化」，資安已是人類日常生活中必須面對的課題，藉由鴻海研究院這個技術平台延續資安人才培育，可望在資安專業領域寫下歷史。

李開復表示，鴻海站在電子科技產品製造的世界尖端，順應時勢成立人工智慧研究院，很榮幸成為咨詢委員會專家顧問之一。無論是無人物流運輸、機器人等工業自動化，或是無人商店、無人駕駛計程車等智慧生活場景，AI人工智慧正迎來高速發展的階段。

李開復指出，接下來將與鴻海研究院一起研究如何把AI作為基礎設施，去賦能鴻海精密製造的運作流程，與自動車、智慧醫療、機器人等場景深度融合，在第四次工業革命的浪潮下，開啟新一波智慧化產業技術的應用創新能力。

(工商 )