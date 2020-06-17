健鼎（3044）17日舉行股東會，通過108年財務報表，全年合併營收為544.51億元、年成長率4.5%，營業毛利為112.66億元、年成長率15.38%，營業利益為67.71億元，與107年之54.22億元成長率24.88%，合併稅後淨利為60.37億元，較107年之49.39億元年成長率22.23%，以期末股本52.56億元計每股盈餘為11.49元。同時通過配發現金股利每股7.25元。

(工商 )