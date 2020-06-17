國內疫情趨緩，本土觀光旅遊解禁，台灣高鐵（2633）衝刺國旅市場，繼去年小琉球聯票熱賣後，今年宣布加碼推出「高鐵+澎湖」交通聯票，期間限定自即日起到9月30日止，並可搭配「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」再享旅遊折抵優惠。

「高鐵+澎湖」交通聯票產品內容包括高鐵嘉義來回車票65折優惠，以及澎湖套票優惠價1,850元(原價2,250元，內含高鐵嘉義站-嘉義布袋港-澎湖馬公港來回接駁車與船票），憑票還可再享澎湖當地交通（台灣好行、汽機車租賃）優惠，搶攻暑假及「澎湖海上花火節」商機。

台灣高鐵表示，高鐵交通聯票整合高鐵車票以及在地接駁、景點門票、美食體驗等多元產品。為推動國內旅遊，高鐵推出「美好再一起」交通聯票專案促銷，於8月31日前購買北北基好玩卡、日月潭線、阿里山線、台南好玩卡、高雄捷運、高雄好玩卡、小琉球線、墾丁快線聯票等8條指定路線，即可享高鐵車票65折，再加碼「高鐵TGo會員享最高3倍點數」。

此外，交通部觀光局7月1日起實施「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」，國人住宿參與該活動合法旅宿最高可折抵1千元外，於離島可再多使用1次折抵。

台灣高鐵建議，旅客可搭配「高鐵+澎湖」、「高鐵+小琉球」交通聯票產品，享受雙重優惠。「高鐵+小琉球」交通聯票產品內容包含：高鐵左營來回車票65折優惠（「美好再一起」交通聯票專案促銷結束後恢復為75折），以及小琉球套票優惠價790元，包含高鐵左營站-大鵬灣-東港來回車票、東港-小琉球來回船票、小琉球環島公車1日無限搭乘，小琉球風景區美人洞、山豬溝、烏鬼洞門票等優惠，原價972元，憑票還可再享小琉球當地機車租賃優惠。

(工商 )