摩根士丹利17日在線上召開媒體會議，該機構中國市場策略師王瀅表示，大陸A股當前處於較好時機點，可以關注5G等領域，未來6到12個月建議全球投資者增持大陸市場的A股股票。

東方財富網報導，王瀅稱，目前A股市場外資持有比例占比較低，價格也處於較好時點。她建議投資者關注高成長性股票，如消費升級、5G、大陸城市化2.0等領域的龍頭公司。

大陸A股上證指數17日午盤收跌0.10％報2,928.89點，深證成指收跌0.21％報11,375.33點，疫苗、鋼鐵等類股17日領漲。

(工商 )