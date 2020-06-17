全球LED全彩顯示屏市場克服了新型冠狀病毒肺炎疫情，在第一季度所有地區的出貨量均有所增長，雖然成長率遠小於2019年。Omdia統計指出，第一季出貨量為25.56萬平方米，較2019年同期增長了18.8％。

根據Omdia數據統計顯示，LED全彩顯示屏市場有明顯的季節性，第一季度通常是一年中的淡季，這主要是因為中國在這個季度會經歷一年中最長的假期，而中國是LED顯示行業全球供應鏈集中度最高的地區，勢必會影響全球的出貨情況。從2月底開始，中國地區受疫情影響全國範圍內封城長達兩個多月，這期間工人短缺，物流管控導致上游供應鏈一度停擺。但即使是這樣，由於1月份和2月份中上旬的正常出貨和各大品牌在長交期地區例如歐洲，北美的提前備貨，使得第一季全球市場的實際出貨量受到疫情影響不大

儘管整體表現不錯，但與過去的幾個季度相比，第一季度的出貨量增長速度有明顯下降。Omdia報告顯示，第一季度全球LED全彩顯示屏出貨量雖然年增率為正數，但與去年第四季度相比下降了33.3％。而中國地區更是下降了59.4％，回顧過去三年的數據，這一情況從未出現。

分區域出貨情況來看，中國和北美仍然是前二大市場。相對中國而言，北美地區的出貨量幾乎持平，相比前一季下降6.0％。西歐的出貨量排名第三，超過了亞太地區。這主要是由於亞太地區更加靠近中國，因而受到中國的影響更加明顯。

(工商 )