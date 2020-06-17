隆大營建（5519）董事長陳武聰17日在股東會中表示，2019年全台房市交易量大增，買氣熱絡，但，因受到外部競爭環境、法規環境、以及總體經營環境的影響，整體營造景氣將屬於「春暖，花未必全開」的發展趨勢，雖未達到高峰，但，成交量已明顯上升，隆大新成屋和未來規劃推案總案量約205億元，6月初以來，平均每週銷售10多戶，成交速度加快，未來除了已完工個案及在建個案，得以陸續成交入帳者外，並已在台北、桃園、台南、高雄與合作夥伴，進行合資開發興建。

隆大營建2019年營收43.94億元，年增達70.5％，創歷史次高紀錄，每股盈餘約2.43元，17日召開股東常會，通過配發股利1.35元。

隆大董事長陳武聰表示，隆大目前正在銷售的成屋，包括「遠奏由」、「新都廳南北案」、以及「隆大郡望」，3案合計總銷約48億元，都是已經可供入帳的建案，至於預售中的新案，包括「鳳凰灣」、「愛上城」、「鳳凰中正」、「隆大鳳凰一到三期」、以及「鳳凰冠」，總銷合計約105億元，將從2020年開始陸續完工、入帳，一直到2022年。

他說，隆大今年也將陸續在高雄鳳山、以及苓雅區，分別推出2個預售建案，合計總銷52億元，作為未來的營收來源。

陳武聰指出，2020年的銷售策略，將以穩定產品價格，並達成合理銷售利潤為首要目標，由於目前缺工情形，還是持續存在，在建設推案方面，今年預計推出的每個預售案，將更加謹慎評估，但，只要是優良的土地，仍將積極取得。

他說，房產市場仍將持續受到外部競爭環境、法規環境、以及總體經營環境的影響，例如，內政部新修正的建築技術規則中的「防音條文」，2020年7月起將正式施行，將會造成建築成本的增加，以目前業界最常使用的15公分厚鋼筋混凝土造的樓板為例，鋪設的「表面材」須有17分貝以上的隔音效果，才能符合規範，以往大樓每層樓地板厚度約12到15公分，未來勢必得再加厚，預期表材鋪設隔音墊，可能成為標準配備。

陳武聰指出，最近這一、兩年，房市景氣仍為穩步向上，2019年全台房市交 易量大增，買賣移轉棟數突破 30萬棟，為5年來新高，也象徵房市買氣熱絡，但因外在環境、經濟景氣等整體營建業環境，還是存在諸多不確定因素，因此，今年營造景氣應為「春暖，花未必全開」的發展趨勢，量雖明顯上升，但，尚未達到高峰。

就高雄而言，從5月底到6月初開始，成交速度加快，也明顯成長，隆大案場平均每週成交10多戶，而且都是大坪數產品、以及透天，不再只是小坪數產品，因此，陳武聰指出，從近期營運來看，今年原本保守的營收規劃，可望改變，回到較為樂觀的軌道。

(工商 )