巨大（9921）受惠於零售市場需求大爆發，5月營收創單月歷史新高，法人看好後疫情時代，民眾通勤習慣的改變，加上歐美國家的鼓勵與補貼、全球自行車市場需求看增，今年整體營運成長可期！巨大今（17）日早盤股價開低走高，11點過後最高站上265.50元、大漲了10元，漲幅直逼4%，成交量破1300張。

法人表示，巨大受惠歐美解封，加上政府補助推升買氣，5月合併營收達70.85億元，月增40.8％、年增31.7%，創下歷史單月新高。在自有品牌主要銷售地區表現上，巨大在美國市場年成長50%、歐洲市場年成長40%、中國市場成長50%。

隨著疫情趨緩，各國陸續解封後，民眾以自行車或電動自行車代步及運動的需求大幅增加。歐洲許多國家政府為鼓勵民眾騎車，也積極增設自行車道並提供購車補助。

巨大同時也看好中低階、傳統、運動和通勤型車種保持熱銷，中階登山車種在大陸高成長，產品線幾乎全面反彈。外資認為，巨大5月營收創新高，6月可能略為降溫，不過，第三季起明年新車種將進入量產，有助巨大營運再攀升。

(工商 )