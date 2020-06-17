台灣三洋電機董事長李文峰今(16)日主持股東會時澄清，三洋電位於台北市松江路總公司滿租，並無開發計畫；泰山廠地目由工業區變更為特定專業區，預計年底向新北市政府補件申請。

台灣三洋電機今(17)日股東會通過每股配發現金股利0.83287031元，並全面改選10席董事及3席獨董，一如原先規劃，台灣三洋電機董事長李文峰家族及親友合計拿下8席董事及2席獨董；能率集團維持2席董事及1席獨董。會後董事會推舉李文峰續任董事長。

市場近期盛傳三洋電台北市松江路總公司占地4百多坪、樓高11層樓，將進行開發，股價也上漲，引發投資者關注。對此，三洋電董事長李文峰今日股東會否認市場傳聞，三洋電台北市松江總公司地點很好，滿租狀態，1年租金4千萬元，目前並無開發計畫。

三洋電主管表示，三洋電台北總公司出租年收入4千萬元、樹林廠出租給物流業者租金1.2億元，加上台中及台南亦有辦公大樓出租，每年租金收入約2億元。

(工商 )