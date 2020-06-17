台灣三洋電機今(17)日股東會通過每股配發現金股利0.83287031元，並全面改選10席董事及3席獨董，一如原先規劃，台灣三洋電機董事長李文峰家族及親友合計拿下8席董事及2席獨董；能率集團維持2席董事及1席獨董。

三洋電去年合併營收52.02億元，淨利歸屬母公司2.47億元，EPS從前年0.78元增加至0.95元，今日股東會承認去年財報及營業報告書，並通過每股配發現金股利0.83287031元。

三洋電在今年營業報告書指出，依據行政院主計處預估，今年國內經濟成長率約2.37％，仍有下修的可能。加上全球貿易保護主義持續加溫，中美貿易爭端持續影響全球景氣，又受到新冠肺炎疫情影響，國內疫情雖暫時受到控制，但後續仍難料，預估短期內，消費者信心下滑，導致消費力疲弱。三洋電今年預定營業金額及利益目標朝務實訂定，今年洗衣機、冰箱及空調等家電產品預計銷售33.43萬台、電視預計銷售5.2萬台。

三洋電今日股東會重頭戲是改選10席董事及3席獨董，全數採取提名制，一如原先規劃，三洋電董事長李文峰以財團法人台北市台灣三洋電機社會福利事業基金會法人代表擔任董事，他胞弟三洋電總經理李文琳則以財團法人台北市志松社會福利事業基金會法人代表出任董事，李文峰女兒李卓音以名德投資法人代表擔綱董事，志松投資法人代表角雨龍、安立國際投資法人代表人鄭資盛、富錦投資法人代表陳林德、茂通投資法人代表許元齡及天母投資法人代表李敦禮等八人，屬於李文峰家族及親友。

能率集團方面，由第二代董俊仁及董怡佳兩人，以能率投資法人代表出任董事。

獨董方面，李文峰家族及親友支持前櫃買中心總經理簡信男、會計師金昌民出任獨董，能率集團支持裕力機械董事長鄭谷龍擔任獨董。

(工商 )