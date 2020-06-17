美五月零售業銷售大增17.7%，以及新冠治療藥物的樂觀測試結果，支撐了美股昨夜表現。

但亞洲地緣衝突升高，中印邊界出現喪命衝突，以及北韓拉高地區緊張的態勢，迷你道瓊和標普指期集體出現下滑。

周三日經225指數低開82點，上午一路低走，晨收跌167.7點或-0.74%，為22414點。東證一部指數跌7.8點或-0.5%，為1585點。

日本五月出口新數據，大減近三成，主因為對美汽車出口衰退七成。然日本市場更敏感於南北韓衝突，大大抵銷了美股昨日激情上漲的情緒。

出口導向的汽車製造持續低迷，馬自達汽車下降4.73%，日野汽車(Hino Motors)下跌4.39%，Isuzu汽車下跌4.11%。

軟銀再傳出脫手中T-Mobile持股的消息，賣給另一股東德意志電信，以增加手中現金，軟銀上午漲3.9%。

日醫工(Nichi-Iko Pharmaceutical)在英國初步測試結果顯示，該類固醇藥物在新冠病例最嚴重病人當中可降低三分之一死亡率，公司股價上漲3.9%。

(時報資訊)