台灣線上零售龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網618年中暖身慶業績締佳績，年增達50%，富邦媒momo《618年中大促》將於6月18日至6月21日正式引爆，預估活動買氣較去年同期翻倍成長。

電商上半年度壓軸盛事618年中慶規模日益擴大，momo《618年中大促》將於6月18日至6月21日正式引爆，再度推升「回饋」深度，直攻「整點搶最高999紅包」、「送萬份鬍鬚張滷肉飯及達美樂比薩」、「下單抽61.8萬總獎金」、「組隊賺最高18%回饋」、「下單抽gogoro」以及「30家銀行最高回饋20%」6大好康活動。同時祭出SAMSUNG智慧型手機、契爾氏金盞花超導修護組、Staub鑄鐵鍋、Rootslogo上衣等精選商品3.8折起，搶先振興經濟。

富邦媒表示，momo618暖身慶購物氛圍暢旺，每逢「整點搶紅包」遊戲時段，即帶動站上人流較平日成長30%，為使「互動性」與「趣味性」不間斷，momo618年中大促搶紅包活動將加碼至13個時段，從9:08到21:08間每小時皆可搶最高999momo幣，而為讓消費者「吃飽飽」蓄電再搶購，momo端出「萬份鬍鬚張經典滷肉飯套餐、達美樂比薩」，凡於6月18日當天累積消費滿1618元，就可於6月19日登記領美食兌換券。

「618年中大促晚會」也將於6月18日21:00登場，精選【Lenovo】10.1吋 四核心平板電腦，限時4990元，再送專用三折皮套組及愛奇藝季卡；上班族必備【永信藥品】高單位葉黃素10入組，破盤價1880元，獨家再贈B群2瓶；涼夏首選【哈根達斯】momo獨家復仇者巨量包迷你杯21入組，單杯不到60元；另有市價16900元的【伊萊克斯】智能調理果汁機及食物調理機雙機組，晚會期間只要9900元，還有ROOTS、BRITA、雅詩蘭黛等品牌商品31折起，指定商品刷momo卡再享10%回饋。

支付業者、實體超商也強力助陣momo《618年中大促》，包含國泰世華、台新、玉山等30家銀行最高回饋20%；GAP、蘭蔻等指定品牌刷momo卡享10%回饋無上限。超取選7-ELEVEN送1.2萬杯精品拿鐵，全家、萊爾富、OK超取加碼送肯德基、哈根達斯等美食餐券。

(時報資訊)