NBA目前支持復賽和鼓吹罷賽的人馬勢均力敵，支持復賽的球員當中以詹姆斯、球員工會主席保羅為主。

湖人一哥詹姆斯是支持聯盟復賽的頭號戰將，他沒有參加厄文的視訊會議，但他在佛洛伊德枉死的事件多次發言，也宣布成立一個非營利組織，希望能保障黑人選民在11月總統大選中的投票權，同時也認為復賽不會影響到目前的黑人平權運動。

雷霆悍將、球員工會主席保羅，他認為每個球員都有表達自己立場的權利，而且也關心能不能復賽，畢竟這攸關著他們的前途。

球員工會副主席、籃網球員坦普也是站在復賽一方，他不認同隊友厄文的觀點，復賽可以讓黑人球員賺到錢，可以解決生活困頓，不復賽無法解決問題。

湖人球星庫茲馬是詹姆斯的力挺者，陷入交易傳聞的他，希望透過復賽來證明自己還有留在湖人的價值。

快艇隊教頭之子小瑞弗斯表示，NBA當中99%的球員都不像厄文賺得那麼多，他可以不在乎復賽後的這筆錢，但很多球員必須靠這些錢養家活口，而且在賺了錢之後才能幫助更多需要幫助的人。

(中時 )