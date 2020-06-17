國內新冠肺炎疫情趨緩，但近期類流感通報病例卻增加，台南市衛生局日前接獲2所學校通報共15名學生出現上呼吸道疑似群聚感染，目前無新增，雖屬零星狀況，但依據衛生福利部疾病管制署監控資料顯示，台南市上周(6／7-6／13)類流感門急診就診2372人次，較前1周2085人次上升13.8％；流感重症通報確診人數（截至6月16日），台南累計38例流感併發重症病例、1起死亡案例，台南市衛生局提醒類流感門急診人次進入反轉升溫期，民眾務必勤洗手、加強消毒、戴口罩。

根據衛生福利部疾病管制署健保資料庫門急診就診統計，受到新冠肺炎疫情影響，民眾防疫意識提升，連帶使多項傳染病疫情下降且均低於去年同期，台南市上周(6月7日至6月13日)週腸病毒就診人次僅77人次，較去年同期(1070人次)下降92.8％，類流感2372人次，較去年同期(6826下降65.3％)，流行趨勢均位於低點。

不過，高雄爆發有校園上呼吸道群聚感染事件後，台南市衛生局指出，日前也接獲2所學校通報共15名學生出現上呼吸道疑似群聚感染，16日後未再傳新增個案，但也呼籲學童、家長及民眾仍要注意落實呼吸道咳嗽禮節、有症狀在家休息或就醫及手部衛生勤洗手，減少上呼吸道疾病流行。

衛生局強調，台南市流感疫情去年12月24日宣布進入流行期，並於今年3月3日宣布脫離流行期，因為配合新冠肺炎防疫，幾乎人人戴口罩、勤洗手，防疫得當，目前持續處於低水平。但近期進入梅雨季，類流感門急診總人次近4周連續上升，尤其，新型冠狀病毒感染症狀與類流感相似，民眾不可輕忽，需持續作好個人手部及呼吸道衛生，若出現發燒、咳嗽等症狀，請戴口罩儘速就近就醫，落實生病在家休息，避免疫情傳播。

台南市長黃偉哲呼籲，解封後，社區與戶外活動機會日增，預期腸病毒傳染病患病機會可能會增加，民眾請注意幼(兒)童感染腸病毒易造成腦膜腦炎、腦幹腦炎、腦脊髓炎等重症，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，儘速送至腸病毒重症醫療網責任醫院(成大醫院、永康奇美醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、郭綜合醫院)，如有相關問題可撥打防疫專線288-0180、633-3080洽詢。

(中時 )