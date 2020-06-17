台北大直瓦斯外洩 消防局灑水防護中 12:212020/06/17 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市消防局灑水防護中。（民眾提供／胡欣男台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市中山區北安路458巷內，今天上午11時許傳出路面管線施工瓦斯漏氣，消防局獲報到場警戒，拉出100公尺安全距離，架設1座水砲塔及部署1線水線灑水防護中。 據了解，現場係自來水處施工，疑似挖破1.2吋中壓管的瓦斯管線，導致氣體外洩，居民紛紛報案。警消在現場距離洩漏點5公尺量測，數值為100PPM，相關單位正在現場排除。 (中時 ) #瓦斯 #現場 #距離 #管線 #施工 也許您會感興趣 社會熱門新聞 南投女國中生遭拖板車撞 校門口前死亡 - 社會 22歲馬尾妹遭工人搭訕 強拉回家全裸當性奴12小時 - 社會 太陽毒辣雨刷要立不要立？答案讓人大吃一驚 - 社會 和美小鎮名醫詭異掛水塔亡 議員林庚壬是換帖兄弟 - 社會 女友破處變慾女！一天5次鮮肉男快頂不住 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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