台北市中山區北安路458巷內，今天上午11時許傳出路面管線施工瓦斯漏氣，消防局獲報到場警戒，拉出100公尺安全距離，架設1座水砲塔及部署1線水線灑水防護中。

據了解，現場係自來水處施工，疑似挖破1.2吋中壓管的瓦斯管線，導致氣體外洩，居民紛紛報案。警消在現場距離洩漏點5公尺量測，數值為100PPM，相關單位正在現場排除。

(中時 )