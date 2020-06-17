女星小嫻（黃瑜嫻）近日現身恆春餐廳打工換宿，體驗新人生，洗碗盤、杯子、做咖啡等工作樣樣來，曬黑的她還自封是「焦糖美人」，不過她昨（16日）晚則在網上曬舉手照，幽默直呼：「我腋下好白啊」。

喜歡大自然、熱愛運動的小嫻，已在墾丁打工換宿1個多月，皮膚曬得黝黑的她自封是「焦糖美人兒」，親民的小嫻也樂於在網分享生活大小事，她昨晚更曬出舉手的自拍照，並幽默發文：「你意下如何？我腋下好白啊」，逗樂一票網友。

只見小嫻腋下與身體的小麥膚色形成對比，吸引網友狂讚：「又變黑美人~水喔」、「好美的膚色唷！我喜歡」、「真美啦」，有人留言直呼：「你只有牙齒跟腋下是白的了」，還釣出小嫻回應：「還有手心」，展現親民的一面。

在餐廳打工換素的小嫻已成店裡的活招牌，不少民眾都為了她紛紛朝聖，小嫻雖然忙碌，她仍開心直呼：「傍晚收店拖地時有種莫名的療癒感，喜歡勞動、流汗的感覺」，同時，小嫻也樂於和粉絲互動、拍照，她日前也謙虛向沒拍照的朋友道歉「真的很多人等著用餐所以忙到沒空檔」，小嫻不忘感謝大家包容，期許自己能越做越好。

(中時電子報)