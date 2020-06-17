右起為李永得、已故水墨畫名家李奇茂妻子張光正、李奇茂之女李安榮。（國父紀念館提供）

曾獲國家文藝特別美術獎的已故水墨畫名家李奇茂，擅以靈動墨色筆觸，捕捉萬變物象，且風格多變，從戰鬥文藝到鄉土市井小民，皆曾是他的筆下描繪題材之一。近日於國父紀念館展出的「最是人間─李奇茂水墨人物傳承紀念展」，也能一覽李奇茂從未公開展出過的精彩作品。

文化部部長李永得昨（16）日在李奇茂之女、策展人李安榮導覽介紹下，一窺李奇茂畫作特色及作品背後的故事。李永得表示，李奇茂的作品具有強烈個人風格，以簡單線條及素材，刻劃出非常生動的畫面，並令人感受深層哲理，十分難能可貴。

李奇茂本名李雲台，1925年出生於中國安徽省，1949年來台，畢業於政工幹校美術組。李奇茂是台灣水墨畫界戰後第一代代表性畫家，他體察時代脈動及環境變遷，在創作上不斷探索與自我改革，作品風格多元，從戰鬥文藝、鄉土采風到人文關懷。李奇茂也擅於將水墨傳統筆法，融合西洋速寫技巧，以靈動墨色筆觸捕捉萬變物象，賦予傳統水墨繪畫新時代的意義，畫下美術史上重要的一頁。

除了參觀李奇茂紀念展外，李永得隨後也赴中山國家畫廊參觀展期只剩一天的「翰墨舞霞天—薛平南書法篆刻展」。薛平南表示，非常感謝李永得能在展出最後一天前來參觀，更稱李永得是「壓軸貴賓」。

李永得則對薛平南氣勢磅礡的書法作品感到印象深刻。此外，他也表示，國父紀念館近來在館長梁永斐的帶領之下，辦理許多很好的展覽及活動，期待國父紀念館未來在視覺藝術與表演藝術皆有更好表現。

(中時 )