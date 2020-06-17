真的要多留意家人身體變化！一名70多歲婆婆有糖尿病多年，長期服用血糖藥控制得宜，但半年前回診突然發現她血糖偏高，她的家人也覺得一個月前開始婆婆食慾變差，肚子變大，原以為是增加藥物、想控制血糖故意不吃以及不想出門沒運動的關係，並沒有警覺，直到住院檢查才發現，婆婆已經胰臟癌末期。

肝膽胃腸科醫師錢政弘日前在臉書分享這則胰臟癌病例，他指出婆婆半年前血糖變高，控制飲食、增加藥物血糖還是繼續上升，就是胰臟癌出現造成，而最近肚子變大，是因為癌細胞擴散到整個腹腔形成腹水，不是變胖，「糖尿病患得到胰臟癌的風險的確比較高，但婆婆沒有抽煙，也不肥胖，目前醫學上沒有建議每位糖尿病患者都必須定期胰臟癌篩檢。」

而婆婆的兒子也很擔心自己有糖尿病，常常血糖高高低低，是不是會得胰臟癌。錢政弘解釋，5-10%胰臟癌跟家族遺傳有關，因此婆婆的兒子和家人確實是胰臟癌的高危險群。

錢政弘建議，可以定期做腹部超音波檢查，以及檢驗胰臟癌指數CA19-9，雖然準確度只有7成，也比沒追蹤檢查好得多。「CA19-9 的正常值是小於27-37，入院時婆婆的檢驗值超過600，這不應該只是胰臟炎，而是有癌症了。」

(中時電子報)