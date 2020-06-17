威力彩頭獎已連36摃，明(6/18)預估銷售新台幣1.9億元，頭獎累積金額預估為上看8.5億元，投注站老闆表示，不管是刮刮樂或者電腦彩券近期買氣明顯增，電腦彩券銷售尤其好。

目前大樂透仍有端午節加碼，100組100萬獎項16日晚共開出4組，2組為單注中獎、1組為2注均分、1組為3注均分，目前尚有72組100萬獎項未開出，將於6月19日（周五）繼續加開。

台彩進一步表示，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，民眾可繼續購買下期大樂透，直到100組100萬元獎項全數開出為止，加碼活動至6月21日為止。

另為了刺激刮刮樂銷售，台灣彩券連二期推出高中獎率的刮刮樂新品項，「金好中」以及「鑽（賺）好大」等中獎率都比之前推出的刮刮樂高，前者中獎率超過50％，後者中獎率超過40％，除此之外，面額200元的「金好中」也首次規劃55個頭獎55萬元。

另一款「黃金滿屋」是一款全新益智延長型玩法的刮刮樂，面額200元，頭獎200萬元共有5個，為因應去年12月起中獎免稅門檻提高的政策，這二款刮刮樂還有3,000元、2,500元的獎項，即將刮中了，也都不必再繳稅。

至於最新推出的「鑽很大」，面額500元，頭獎500萬元，為今年2月起發行刮刮樂頭獎金額最高的一款遊戲，中獎免扣稅的5,000元獎項個數也是歷次發行最多的一次，台彩表示，就是想要讓民眾買彩券有機會大「鑽」、小「鑽」，另即將推出的振興券也可以買彩券，因「鑽很大」共有超過120萬個獎項，總中獎率40.14％，總獎金逾10億元，可以讓民眾刮中頭獎荷包直接擴大振興券金額！

(工商 )