國民黨高雄市補選候選人傳出最快本週出爐，外傳黨中央已鎖定形象清新的不分區藍委吳怡玎，曾遭吳怡玎曾在立院公開質疑的臉書「只是堵藍」抨擊，吳父、前藍委吳光訓，曾涉入炒股案，並以吳怡玎當人頭買賣股票，還指「她」身價超過四億、倫敦還有房產，是「股神世家」。但知情藍委卻爆料，吳光訓護女心切，早在韓國瑜被罷免當天，就曾向國民黨高雄市黨部強力表達，反對女兒選市長之意，請黨中央考量其它人選，不捨從政資歷太淺的吳怡玎，捲入政治深水之意「溢於言表」。

今年41歲的吳怡玎，從英國倫敦帝國學院畢業後，留在英國工作，一路做到高盛集團副總裁，她的父親是國民黨前立委吳光訓，母親吳陳瓊秋是前國民黨中常委，因學經歷俱佳，形象清新，再加上系出藍營，在韓國瑜宣布不打法律訴訟戰、讓藍營大咖來不及遷戶籍參戰高市長補選之下，吳怡玎被黨中央鎖定，認為是扮演「救火隊」、代表藍營參與高市長補選的適合人選。

但吳怡玎對參選與否卻格外低調。據了解，吳曾私下向黨中央高層表示，自己才剛到立院不到一個會期，之前都在企業界服務，才剛開始經營高雄選區，由於高雄比她問政資歷更深的民代比比皆是，她建請黨中央「應找更資深的在地人士」代表國民黨選。但另方面，面對媒體頻頻追問是否有意參選，吳怡玎又擔心外界誤解青壯派畏戰，也沒把話說死，導致綠營網軍鎖定吳是假想敵，翻出她父親曾涉炒股案的陳年往事，形塑吳怡玎是「政二代 」「富二代」。

資深藍委透露，吳光訓很疼女兒，不希望女兒甫從政就爬得太快、引發黨內側目，因此當韓國瑜6月6日確定將卸任當天，吳光訓夫婦聯袂趕往國民黨高雄市黨部，對外說法雖是到場向韓致意，但據轉述，吳光訓是因得到風聲，指市黨部有意推薦吳怡玎參加市長補選，因此到現場表達強烈反對。除了女兒資歷太淺外，吳怡玎的小孩還不滿兩歲，亟需母親全心照顧，也是吳光訓捨不得吳怡玎參選市長的原因。

該藍委還說，吳光訓雖曾涉及炒股案，但最後無罪，判決書上雖載明，吳怡玎曾被吳光訓當人頭買賣股票，但吳光訓並未違法，主犯不成立、就沒有「從犯」問題，再說父親以女兒名義開戶投資股票，「在台灣絕不只吳家這樣做」，綠營藉此打吳家未必能佔到便宜。但吳光訓對女兒因他成箭靶，十分不捨也親自出面回應，強調他當年是投資股票，不是炒股，不願陳年往事成子女原罪。

至於吳怡玎本人倒是覺得她無不可告人之處，而且在財產申報時就完全不避諱，將她繼承自家族的土地，倫敦房產，在高盛工作時累積的存款股票基金投資全數如實申報，強調不怕外界檢驗，不少立委得知後，也坦言對吳毫不避諱的自信「印象深刻」。

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(中時電子報)