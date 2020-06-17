花蓮流浪犬問題長期受到關注，流浪狗中心預計於今年底或明年初會建置完畢。（縣議員張美慧提供／羅亦晽花蓮傳真）

花縣首座寵物運動公園著手進行中，花蓮縣議員張美慧今在總質詢要求縣府報告目前執行進度，建設處長鄧子榆表示，目前寵物運動公園預計設置在美崙溪國福地區的河川高灘地，相關計畫已規劃、設計完畢，準備上網公告招標，預計年底完工。

鄧子榆說，寵物運動公園有規劃設計大狗、小狗區，公園入口處會比照標準，採用兩道式的方式；園區內也提供寵物可使用的相關設施，如跳板，另外也會設置飼主可簡單沖洗的設施。預計在一個月內決標，今年底完工開放使用。

除了友善縣內毛孩外，花蓮縣政府推出的5項旅遊之一就是「寵物旅遊」；觀光處副處長張志翔說，經過盤點，媒合花蓮市內20間旅宿、33間餐廳，印製4000「友善寵物旅遊」DM，掃描QR code就會跳出Google電子地圖，民眾皆可帶寵物來花蓮旅遊。

另外，花蓮流浪犬問題長期受到關注，張美慧與動保人士關心鳳林鎮設置流浪狗中心的進度與火化的問題，農業處長羅文龍表示，流浪狗中心預計於今年底或明年初會建置完畢，因當初考慮整體設置，並沒有規劃建立火化系統，未來會在第二階段進行規劃，並考慮在流浪狗中心設置火化設備。

(中時 )