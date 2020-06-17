台中市政府勞工局今年8月3日至5日首次舉辦「勞工子女機器人兒童夏令營」，參加對象為勞工子女且設籍或就讀於台中市的國小4至6年級學童，活動將帶領學童實作機器人；透過教學與實際操作，培養孩子對機器人的興趣。即日起開放報名，報名截止日為7月15日，名額有限，歡迎踴躍參加。

勞工局長吳威志說，隨著機器人時代到來，市府今年與中興大學合作，首次實驗性規劃「勞工子女機器人兒童夏令營」，將由中興大學物理系學生指導學童機器人基本原理和操作，並舉辦機器人踢足球擂台賽，前5名可獲得獎狀和精美獎品，寓教於樂讓勞工與子女一起度過富有教育意義、充實且愉快的暑假。

吳威志指出，活動將於8月3至5日在東區勞工服務中心登場，只要是勞工子女(父母或祖父母一方是勞工) ，且設籍或就讀於台中市的國小4至6年級學童皆可免費報名參加，活動共計三梯次(第一梯次8月3日、第二梯次8月4日、第三梯次8月5日)，每梯次6小時(上午10時至下午4時)、每梯次至多招收30人並以弱勢學童為優先，額滿為止。

(中時 )