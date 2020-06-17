蘋果(Apple) 2019 年的秋季發表會(推出iPhone 11系列)，首度開放以 YouTube 直播，創下前所未有的歷史。即將到來的蘋果全球開發者大會(WWDC20)，蘋果也從善如流的依循此例，提供了 YouTube 轉播，讓沒有特定蘋果設備的消費者們，也可以自在地觀看主題演講(keynote)的重點內容！

蘋果日前已正式公布 WWDC 20 Keynote 發表會將在台灣時間 6 月 23 日凌晨 1 點(太平洋時間 6 月 22 日早上 10 點)揭開序幕。使用者們可以藉由 Apple.com(按照往例，支援 iOS、iPadOS 還有 maacOS 的 Safari 瀏覽器還有 Windows 10 的 Edge 瀏覽器可收看)、Apple Developer app(有 iOS 版及 macOS 版)、Apple Developer 網站、Apple TV app 以及 YouTube 可以收看。

中國大陸地區因為網路環境的不同，可藉由當地的騰訊視頻、愛奇藝、優酷及嗶哩嗶哩等影音串流平台來收看 WWDC 20 Keynote 直播內容。

WWDC Special Event — June 23 直播連結

邁入第 31 屆的 WWDC 由於疫情緣故，取消實體聚會形式，僅有線上形式。根據蘋果公布的資訊，WWDC 舉行時間自 6 月 23 日起至 27 日止(台灣時間)，除了 Keynote 發表會外，還包含Platforms State of the Union (Apple 工程主管們親自深入講解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 與 watchOS 的最新發展)、100 場以上的工程技術暨設計講座、全新 Apple Developer Forums(6 月 18 日開始)、還有預約制的一對一 Developer Labs。

預計 WWDC20 今年將會揭曉五大作業系統(iOS 14、iPadOS 14、tvOS 14、watchOS 7、macOS 10.16)的嶄新面貌。此外，也可能發表採用自研 ARM 晶片的 Mac，以及全新的 AirPods 耳機等硬體新品。果粉們你準備好了嗎？

(科技)