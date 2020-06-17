面對華為禁令，台積電靠著優異的先進製程，即使少了華為海思的訂單，第4季的5奈米產能照樣被搶光，原因在於大客戶蘋果出手全包辦，解除外界先前預期恐出現產能過剩的疑慮。

在美國擴大制裁華為後，台積電下半年無法再接華為海思新訂單，但先前已完成部分光罩製程的晶圓仍可在120天寬限期內出貨。

工商時報報導，據供應鏈消息指出，蘋果搭載於iPhone 12的5奈米A14處理器，近日已開始投片量產，預估第4季拉高至平均每月逾4萬片；而搭載於iPad及Macbook的5奈米A14X處理器也將於第4季投片。亦即台積電掉單華為海思的5奈米產能缺口全被蘋果吃下，第4季產能滿載，解除外界先前對產能過剩的擔憂。

蘋果第4季包辦台積電5奈米每月近6萬片產能，加上少了華為海思7奈米訂單所出現產能缺口，也由蘋果、高通、聯發科、超微等新訂單填補。因此，法人樂觀預期台積電下半年營收將逐季創下新高，全年美元營收較去年成長逾20％。

(中時電子報)