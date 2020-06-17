代理德國BMW、保時捷等名車的汎德永業集團傳出董事洗錢疑雲，《鏡週刊》報導，汎德公司董事長也是汎德永業董事的唐榮椿夫婦5年內利用匯款漏洞交易超過10億元，由交易銀行向調查局洗錢防制處通報，調查局對此則表示已經「立案分析」，至於是否涉及不法，仍待釐清。

同時，汎德永業也在證交所發出重大訊息表示，鏡週刊內容所提本公司董事唐榮椿先生所涉事件，係屬個人事項與本公司無涉，不造成公司財務損害及傷害全體股東的利益，對本公司財務業務並無任何影響。而且，針對鏡週刊報導，本公司與董事唐榮椿先生並未收到任何調查局來函，嚴正呼籲有心人士勿再蓄意散布不實言論。

據悉，調查局洗防處研析，報導指稱的唐榮椿匯款交易行為，可能違反「規避大額通報」及「交易頻繁」這兩項交易異常規定，但是規範對象是銀行，目前沒有事證能夠證明唐氏夫婦的交易款項屬「不法所得」，因此，唐榮椿夫婦是否涉及洗錢仍待調查。

(中時 )