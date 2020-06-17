有消息人士指出，加拿大電信商Telus Corp正面臨當地政府部門的壓力，要求它在首都地區的4G網路中去除華為設備。

加拿大環球郵報16日報導，Telus稍早已經與加拿大創新、科學及經濟發展部就不在該地區使用華為設備達成諒解，報導也指出，這個承諾是自願的，非官方要求。

目前Telus和加拿大創新、科學及經濟發展部暫時未回應路透的置評請求。

本月稍早，Telus選擇諾基亞和愛立信作為其5G設備供應商，未選擇華為，華為在該國的命運存在不確定性。

加拿大正在評估5G網路的安全性影響，尚未決定是否允許華為向加拿大電信企業供應設備。

不過，巴西卻是不跟著反對使用大陸電信設備的國家。巴西下議院議長16日表示，該國的5G電信標案不應受制於對抗大陸的意識形態，更多的競爭才能為消費者帶來更好的價格。巴西下議院議長Rodrigo Maia說，巴西電信監管機構Anatel應該進行招標，而理應持經濟自由主義的巴西總統博爾索納羅政府，應該把重點放在自由及公平競爭，意識形態的爭論可能會干涉巴西其他產業，比如農業。

(旺報 )