疫情趨緩推升打工機會復甦，數字(5287)旗下打工APP「小雞上工」統計，6月整體職缺提升1.5倍，其中活動類打工彈升3倍，餐飲打工大增2倍。為了創造更多零工經濟機會，「小雞上工」推出「即時任務」新功能，私人也可刊登打工職缺，各種千奇百怪的個人雜務、跑腿都可外包，由小雞上工的百萬會員代勞，幫現代忙碌的上班族節省更多時間精力。其中，幫忙蹓狗、照顧寵物的「貓狗工具人」最熱門，最高紀錄三天內獲得342人次搶賺外快，小雞上工預估年底前可多創造千萬的零工商機。

小雞上工是數字旗下新創產品，2018年3月推出，甫上線就擠入APP熱門排行榜第一名，突破230萬次下載，是全台最大的找打工APP。

小雞上工營運主管游家盈表示，過去小雞上工僅開放企業刊登打工職缺，新的「即時任務」，讓私人也可將各種疑難雜症外包專人協助，最快1小時就可找到應徵者，不但能夠幫助忙碌的上班族和家庭，更能創造新的工作商機。

而以目前平台上的跑腿任務來看，相當多元，包含外送隱形眼鏡、好事多代買、鳥飼料、送課本等，單筆任務平均報酬185元，有機會促進零工經濟的良性發展。「小雞上工」相當看好未來每月的任務刊登目標，預估年底前可創造千萬的新零工商機。

(時報資訊)