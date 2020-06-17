美國聯準會主席鮑爾周二在國會發表證詞時表示，上周聯準會提出的經濟預測並未將今年晚些時候爆發第二波疫情的可能性納入考量。

在國會進行為期兩天的質詢時，鮑爾重申其目前一貫的說法，即這場疾病將決定美國經濟脫離2月開始的衰退、進而展開復甦的強度與續航力。

聯準會在上周貨幣政策會議後宣布維持聯邦基金利率區間於0%~0.25%不變，並預測2020年美國國內生產毛額(GDP)將萎縮6.5%，到今年底失業率將達到9.3%，直到2022年才會降至5.5%，該央行並預期近零的利率水準將至少維持到2022年。這是該央行在美國爆發疫情之後，首度提出經濟預測。

當亞利桑那州民主黨參議員Krysten Sinema提問這個經濟預測是否已將第二波疫情與伴隨而來的經濟衝擊納入假設，鮑爾回答今年經濟萎縮6.5%的預測值，其實是聯邦公開市場委員會（FOMC）17位決策官員的預測中值，所以並非聯準會的官方預測。17位官員都可能做出不同的假設，但基本上不會將可能爆發第二波疫情納入假設。該參議員對此表示擔憂。

此外，鮑爾表示，投資人不應該對意外強勁的經濟數據反應過度，如5月零售銷售報告。他表示產出與就業仍遠低於疫情爆發前的水準，而復甦的時間點與強度仍然存在巨大的不確定性，直到新冠肺炎疫情受到控制之前，美國不可能全面復甦。

(時報資訊)