高鐵推出澎湖交通聯票。（高鐵提供）

高鐵推出澎湖交通聯票。（高鐵提供）

離島遊正夯，旅客除搭機前往外，為提供便宜又方便的多元選擇，台灣高鐵公司今日宣布，全新推出期間限定的「高鐵＋澎湖」交通聯票，即日起至9月30日止，一次滿足旅客海陸交通需求。高鐵說，聯票內含高鐵65折車票、澎湖優惠套票、澎湖當地交通優惠等。若以台北出發，「高鐵＋澎湖」只要3250元。

高鐵表示，交通聯票純交通接駁，第一個跨足離島的點為小琉球，因銷售不錯再推澎湖。

「高鐵＋澎湖」交通聯票，包含高鐵嘉義來回車票65折優惠，以及原價2250元但優惠價賣1850元的澎湖套票，該套票串聯高鐵嘉義站-嘉義布袋港-澎湖馬公港來回接駁車與船票，憑票還可再享澎湖當地交通優惠，如：台灣好行、汽機車租賃等。

交通聯票價格，因旅客出發站不同而有不同，若以台北站出發為例，台北－嘉義高鐵來回票1400元，加上1850元澎湖套票，共3250元。

此外，去年超受歡迎的「高鐵＋小琉球」交通聯票今年繼續賣。「高鐵＋小琉球」交通聯票，包含高鐵左營來回車票65折限期優惠及原價972元但優惠價賣790元的小琉球套票，同樣串聯高鐵左營站-大鵬灣-東港來回車票、東港-小琉球來回船票、小琉球環島公車1日無限搭乘，小琉球風景區門票等優惠，憑票還可再享小琉球當地機車租賃優惠。

高鐵說，高鐵交通聯票須於ibon售票系統網站選購，即可同時訂位付款，再到7-11門市ibon機台一次取得高鐵來回車票與交通套票。

(中時 )