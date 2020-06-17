離島遊正夯，旅客除搭機前往外，為提供便宜又方便的多元選擇，台灣高鐵公司今日宣布，全新推出期間限定的「高鐵＋澎湖」交通聯票，即日起至9月30日止，一次滿足旅客海陸交通需求。高鐵說，聯票內含高鐵65折車票、澎湖優惠套票、澎湖當地交通優惠等。若以台北出發，「高鐵＋澎湖」只要3250元。
高鐵表示，交通聯票純交通接駁，第一個跨足離島的點為小琉球，因銷售不錯再推澎湖。
「高鐵＋澎湖」交通聯票，包含高鐵嘉義來回車票65折優惠，以及原價2250元但優惠價賣1850元的澎湖套票，該套票串聯高鐵嘉義站-嘉義布袋港-澎湖馬公港來回接駁車與船票，憑票還可再享澎湖當地交通優惠，如：台灣好行、汽機車租賃等。
交通聯票價格，因旅客出發站不同而有不同，若以台北站出發為例，台北－嘉義高鐵來回票1400元，加上1850元澎湖套票，共3250元。
此外，去年超受歡迎的「高鐵＋小琉球」交通聯票今年繼續賣。「高鐵＋小琉球」交通聯票，包含高鐵左營來回車票65折限期優惠及原價972元但優惠價賣790元的小琉球套票，同樣串聯高鐵左營站-大鵬灣-東港來回車票、東港-小琉球來回船票、小琉球環島公車1日無限搭乘，小琉球風景區門票等優惠，憑票還可再享小琉球當地機車租賃優惠。
高鐵說，高鐵交通聯票須於ibon售票系統網站選購，即可同時訂位付款，再到7-11門市ibon機台一次取得高鐵來回車票與交通套票。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。