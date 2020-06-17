針對日本更名釣魚台，國民黨中常委林杏兒、周孟蓉今天下午在中常會提案，提出三項作法建議國民黨搶下話權語，包括黨主席江啟臣率黨籍民代登島、黨中央結合執政縣市喚起國人對民進黨親日的民怨及仇日情緒。這項提案已獲侯彩鳳、邱素蘭等數位中常委連署。

林杏兒、周孟蓉在提案內容指出，日本提出將釣魚台改名為登野城尖閣一事引起國內關注，但是執政黨對於此事反而毫無任何作為，對比之前馬總統時代舉辦各項活動卻被當時的民進黨立委酸言酸語與嘲諷。因此針對釣魚台事件，國民黨應拿下話語權，主張捍衛國家領土，民進黨不敢說，就是國民黨的大好機會。

提案內容也建議三項作法：

1、利用網路及電視媒體大量傳送，本黨執政時民進黨的攻擊，並不斷重播。現在民進黨執政下為何「逢日必軟」「媚日」，做成圖片傳送到各群組，挑起民眾回憶當年日本人對台灣人的欺凌。

2、請黨主席江啟臣與宜蘭縣長及宜蘭縣漁會溝通，是否帶領黨籍民意代表進行登島的行動，並動員全台青年陪同，以宣示國民黨對捍衛國家領土的決心。

3、請中央黨部與黨內執政縣市長溝通，在適當的公園綠地，依造當地歷史，廣設抗日紀念碑或日本屠殺裝飾藝術，如（三鶯大屠殺、斗南大屠殺 等。引起話題，無論發展如何，都可喚起民進黨親日的民怨及仇日情緒。

據悉，國民黨非常關注釣魚台更名案，且在觀察日本石垣市議會的動作；對於中常委林杏兒等人的提案是否會在下午中常會通過，也引起黨內關注。

(中時 )