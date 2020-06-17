50歲林小姐多年來健檢常出現尿液潛血問題，但就醫檢查也無明顯症狀。去年底又因相同問題至家醫科診所追蹤，超音波檢查赫然發現左側腎臟有巨大結石，轉診至台南市立醫院泌尿科許智凱醫師門診。經超音波及X光檢查發現，該側結石為接近5公分的鹿角狀結石。此類結石體積過大者，不適合採用體外震波碎石或輸尿管內視鏡手術，只能選擇經皮腎臟造瘻取石手術或新式的軟式輸尿管鏡碎石手術。林小姐經許醫師詳細說明後，決定採用無傷口的拋棄式軟式輸尿管鏡碎石手術，以求減少手術風險及疼痛。配合南市醫新進的高功率鈥雷射，大幅縮短手術時間與住院天數，患者術後恢復良好，2天即可出院。

許智凱醫師表示，一般腎結石若小於半公分且無症狀可採保守治療及觀察，兩公分內的腎結石，可使用體外震波碎石術或軟式輸尿管鏡來治療。若遇到鹿角結石這類較大或是難以擊碎的症狀，若採經皮腎臟造瘻取石來治療，但最大的風險在於擴張管道時，可能造成腎臟或血管嚴重撕裂傷，導致術中及術後大出血，嚴重者甚至必須做腎臟切除來保命。而若採舊式軟式輸尿管鏡手術，因受限於內視鏡解析度不佳，與幾次手術後內視鏡就必須維修，將拉高手術成本。加上雷射功率較低以致碎石效率不彰，導致手術時間長達6-8小時，對患者與醫師都是很大的負擔。因此，軟式輸尿管鏡用於治療腎臟結石，雖已發展十幾年，但因受限於醫療科技，一直無法當作正規主流治療。

2年前國外發表拋棄式軟式輸尿管鏡，同時解決解析度不足、內視鏡妥善率差，與反覆消毒感染控制的問題，加上新型雷射主機效能大幅提升，可以輸出更高的頻率與功率，手術速度與擊碎率提升數倍，甚至更不會出血，手術視野也更加清晰。除了用在軟式輸尿管鏡外，於傳統的膀胱結石或輸尿管結石，也可提供極佳的療效。

台南市立醫院去年底引進拋棄式與高解析度軟式輸尿管鏡，以及高功率鈥雷射，讓無創軟式輸尿管鏡碎石手術施作更有效率。泌尿科團隊已成功進行9例軟式輸尿管鏡碎石手術，患者約42歲~69歲，結石約2~7公分，手術時間約2至3小時。術後復原皆很順利，少部分病人在術後需留意感染發燒的問題，平均術後住院日約2至3天。後續門診追蹤，若仍有殘存的小結石，僅需額外再追加體外震波碎石治療，即可順利解決腎臟結石的症狀。

(中時電子報)