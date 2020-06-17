友邦宏都拉斯總統 宣布感染新冠肺炎 12:192020/06/17 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社報導，我國中美洲友邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）證實，自己感染了新冠肺炎。 根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今（16）日午間12時，宏都拉斯共有9,178例新冠肺炎確診病例，322人喪命。 (中時電子報) #宏都拉斯 #總統 #新冠肺炎 #友邦 #感染 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣最新防疫排名下跌 朱學恒：這2部會讓人擔心 16:502020/06/13 生活 高雄同班15學生群聚感染 指揮中心：已確定是這款病毒 12:282020/06/14 生活 柯文哲預言新冠肺炎疫情11月捲土重來 17:062020/06/14 政治 NVIDIA攜手三總 邁向AI醫院 04:102020/06/15 產業．科技 美國多州新冠肺炎感染與住院人數激增 13:322020/06/15 國際 台灣新增2新冠肺炎確診病例 夫妻赴孟加拉工作染病 15:322020/06/15 生活 NBA》金塊教頭自曝曾感染新冠肺炎 11:142020/06/16 體育 新冠肺炎衝擊植物人安養捐款 斗六院發票銳減4、5萬張 12:392020/06/16 社會 《生醫股》ABC-KY獲美FDA新冠分子檢測試劑EUA授權 16:482020/06/16 財經 新冠肺炎趨緩拚觀光 南市北門區端午連假活動一籮筐 18:312020/06/16 寶島 國際熱門新聞 中印邊境流血衝突 鐵棒與石塊齊飛雙方打紅眼 - 國際 不斷更新》陸印邊境衝突！印度逾百死傷 傳解放軍43死亡或重傷 - 國際 跟定美國？調查：全球僅3國人民信美抗疫勝陸 台上榜 - 國際 爽花美國人200萬！川普兒極樂遊蒙古 獵殺瀕危巨大羊 - 國際 不是不孕！夫妻多年苦無子 真實原因瞎爆 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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