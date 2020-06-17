路透社報導，我國中美洲友邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）證實，自己感染了新冠肺炎。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今（16）日午間12時，宏都拉斯共有9,178例新冠肺炎確診病例，322人喪命。

(中時電子報)

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