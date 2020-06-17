台灣成為亞洲同婚第一個合法化的國家，彩虹經濟也成為國內的商機，台北市議員李建昌藉著疫情期間舉辦座談會，與彩虹平權大平台和台灣同志電子商務平台酷蓋討論，推動彩虹經濟推動方案；北市民政局也規畫，在10月同志大遊行前，架設網站開放外國同性伴侶來台登記結婚，而觀傳局在今年也將在北市府廣場前設置第2座彩虹地景。

台北市民政局人口政策科長吳重信指出，9月將初步架設專案網站，開放外國同性伴侶來台登記結婚，並頒發紀念證書；北市民政局副局長許敏娟說，外國同性伴侶來台登記可能會衍生許多法律問題，必須進一步討論，如頒發給同性伴侶的紀念證書，只有紀念的意義，就不具法律效力，會參照各國資料再做決定。

台北市議員李慶元說，紀念證書需清楚界定是否具有法律效力，如只有紀念性就不需簽屬單身證明，如要簽屬單身證明就有法律上的意義，紀念性的證書可標明無法律上的效力，就能解決很多問題。

同志電子商務平台「酷蓋」創辦人蘇珊指出，北市觀傳局和文化局能藉由打造地景、加入展覽、規畫同志旅遊行程等方案，吸引更多外國同志觀光客，疫情期間可好好布署，而民政局的部分，國外同志伴侶來台登記後，可頒發精美紀念證書，吸引國外同志來台度蜜月。

台北市議員簡舒培說，柯文哲為屏東枋寮鄉做捷運託播，這部分觀傳局應將這些預留的廣告區域，先讓給彩虹經濟發展使用，來介紹彩虹地景。

北市觀傳局長劉奕霆回應，今年已規畫第2座彩虹地景，將設置在府前廣場；10月也會有「彩虹觀光巴士」，會再規畫將景點串聯與旅行社合作。

(中時 )