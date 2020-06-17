「各位警察弟兄們大家辛苦了！」17日中午台中市太平區市議員蔡耀頡為慰勉辛勞警察弟兄們，特別贈送太平警分局及所屬派出所及交通分隊端午肉粽，熱騰騰的粽子由蔡耀頡親自送達，讓警察弟兄們在端午佳節前夕，感受到暖暖的心意，也期勉分局持續為太平地區的治安打拚。

太平區市議員蔡耀頡長期支持警政工作，也為基層員警爭取許多福利，有感警察弟兄們維護太平地區的治(交)安工作上辛勞，特別在端午節前夕親自贈送熱騰騰的肉粽慰勞太平警方，17日近中午時段由警分局各級幹部及派出所主管分批代表受贈，剛出爐且熱騰騰的肉粽，粽香四溢、內餡真材實料，無非是希望給警察弟兄們一個溫馨的佳節氣氛。

蔡耀頡表示，與警察弟兄們長期相處，非常能體會警察工作的辛苦，像最近酷熱天氣頂著烈陽指揮交通，碰到案件又要日以繼夜的偵辦，還有各式各樣為民服務案件，都是考驗著他們的耐心及體力，深感太平分局全體的員警為太平地區的用心付出，一同維護這家園，藉著這端午節前夕送肉粽來慰勞辛勞的弟兄們。

太平警方也感謝議員對警政工作支持，以及對太平分局的肯定，分局也將持續落實治(交)安維護及為民服務的工作，以保護民眾安全及社區安寧秩序。

(中時 )