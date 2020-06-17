食藥署今（17）日宣布，國內感冒藥常見成分「芬士比瑞（Fenspiride）」，近期國外衛生主管機關發布「含fenspiride成分藥品」可能具有突發性或嚴重致命的心臟相關不良反應，因此宣布即日起「廢止」12張藥品許可證，藥商、藥局及醫療機構應「立即停止輸入、製造、批發、陳列、調劑、零售」，藥商也必須在1個月內（7月17日前）收回市售品。

食藥署表示，為確保民眾用藥安全，蒐集國內外資料重新評估其臨床效益及風險，並提藥品安全評估諮議小組討論。雖截至目前國內並未接獲使用該成分藥品發生嚴重心臟相關不良反應之通報案件，但考量該成分藥品適應症為「鼻咽炎、喉炎、支氣管炎」，在台灣有其他更安全的藥品可供替代，因此決定即日起廢止該成份之藥品許可證。

食藥署提醒，醫師自6月17日起「不應」再開立「含fenspiride成分藥品」，治療鼻咽炎、喉炎、支氣管炎等疾病，並應評估其他治療方式的可行性。另外食藥署也提醒，正在使用該成分藥品的病人先行停藥並盡速回診，與原醫師討論處方其他適當藥品。

食藥署說，已建立藥物安全資訊主動監控機制，除有藥物不良反應通報系統之外，對於安全有關訊息，隨時進行瞭解，以保障民眾之用藥安全。同時也提醒醫療人員或病人當有疑似因為使用（服用）藥品導致不良反應發生時，請立即通報給衛生福利部所建置之全國藥物不良反應通報中心，藥物不良反應通報專線 02-2396-0100。

(工商 )