台達電今（17）日宣布完成建置台灣首座「百萬瓦級校園微電網架構儲能系統」，這套系統沃旭能源所捐贈、位於國立彰化師範大學寶山校區，從設計規劃到生產施工都由台達團隊完成，包含台達電力調節系統、電池儲能貨櫃與能源管理系統，對於彰師大的微電網建置、再生能源學術研究時的應用與實驗環境，可望帶來極大的助益。

由於肯定台達長期耕耘於電力電子領域的實力，沃旭邀請台達共同合作這套儲能示範系統，沃旭台灣總經理汪欣潔表示，這座百萬瓦級儲能示範系統完工啟用，彰顯沃旭不只希望在台灣建造離岸風場、提供乾淨能源，更透過額外投資儲能系統，在地落實綠能科技應用，培育綠能研究人才，讓沃旭能源與台灣攜手站在綠能產業的最前線。

台達電能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，台達電很高興能和再生能源指標企業沃旭合作，參與本次專案協助彰師大工學院規劃並建造能朝向微電網發展的百萬瓦級的儲能系統，透過在地系統整合與維運，提供學界進行電網研究。未來也希望有機會能持續與沃旭及各方夥伴合作，一同為台灣能源轉型貢獻心力。

這套解決方案透過台達自行開發的能源管理系統為首，管理者可在網頁或行動裝置介面遠端監控儲能設備、電池狀態，並依實際用電策略設定負載轉移、電錶追蹤、太陽能平滑化等運行模式。而做為控能核心、單台容量達百萬瓦的電力調節系統，提供雙向功率轉換，在儲能電池、電網與用電負載間進行電力調度與調節，離峰時段儲能、尖峰時段放電，實現削峰填谷、避免超約用電。此外，這套系統完工後歷經120小時不間斷的穩定性測試，也通過台電併網檢驗及消防設備測試等多項檢驗，搭配多階層電池管理系統、FM200自動消防系統等多層防護機制，保障儲能系統安全、穩定地運行。

(工商 )