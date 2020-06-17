台美簽FTA？ 國發會主委：機會永遠在 12:372020/06/17 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台美是否有機會簽FTA？國發會主委龔明鑫指出，機會永遠在，而且未來的一段時間會比過去的機會大很多。 龔明鑫是出席三三會進行專題演講後回應企業問到台美是否有機會簽FTA時，做了上述回答，他說，台美FTA不僅是經濟、也是台美戰略上的議題，但是台灣要做好準備，才能在機會來臨時隨時掌握住，否則機會來了，也上不來。 但是，他說，要做怎麼樣的準備，無法細說，不過，可以說的是，機會永遠在。 (工商 ) #FTA #機會 #台美 #永遠 #國發會主委 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！北京盼川普連任 美媒爆大陸驚天陰謀 - 財經 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 華為可與美企合作制定5G標準 外媒曝川普鬆手原因 - 財經 納智捷將退出大陸？裕隆回應了 - 財經 華為鏈 受害者變勝利組 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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