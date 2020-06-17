台美是否有機會簽FTA？國發會主委龔明鑫指出，機會永遠在，而且未來的一段時間會比過去的機會大很多。

龔明鑫是出席三三會進行專題演講後回應企業問到台美是否有機會簽FTA時，做了上述回答，他說，台美FTA不僅是經濟、也是台美戰略上的議題，但是台灣要做好準備，才能在機會來臨時隨時掌握住，否則機會來了，也上不來。

但是，他說，要做怎麼樣的準備，無法細說，不過，可以說的是，機會永遠在。

(工商 )