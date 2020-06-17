民進黨中今(17)日下午才要正式徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，高雄市黨部今早「超前部署」宣布輔選團隊就戰鬥位置；黨部主委趙天麟也率先開砲國民黨，稱國民黨在高雄市長補選，真的只剩下人身攻擊、批評謾罵的負面選舉，而不願提出未來願景。

趙天麟說，面對8月15日的高雄市長補選，民進黨高雄市黨部超前部署，推出最強陣容結合陳其邁原有的高雄各區組織專員納編入黨務系統，成為最強輔選戰隊。他說，今日記者會主題「TURN ON!」意指啟動戰鬥模式，準備迎接補選挑戰，在場黨工身上也都貼上一個象徵啟動開關的貼紙，為接下來的選戰提振士氣。

趙天麟表示，新任的黨部團隊橫跨5、6、7、8年級，老中青的大結合，團隊具備活力、專業及經驗更有滿滿的熱情，不同專業領域還有不同區域的夥伴一同激盪，為趙天麟所提出的開放黨部與議會過半等政見努力衝刺，達成目標。

針對近期國民黨陣營狂打陳其邁父親陳哲男涉及相關案件，趙天麟也回嗆，國民黨看待高雄市長補選，真的只剩下人身攻擊、批評謾罵的負面選舉，而不願提出未來願景，還是根本無法提出？他指出，顯然國民黨主席江啟臣在罷韓結果出爐後，對高雄人的致歉是假意，任由黨部主管及黨籍立委散播仇恨才是本質吧！

趙天麟也酸說，國民黨中常會時間還會在高雄開嗎？能好好談談對高雄的擘畫與理想嗎？他說，即便是重申愛情摩天輪或太平島挖石油，也比人身攻擊高明，高雄人值得更好的對待。

據了解，陳其邁昨日已先遞出辭呈，並陸續打包行囊，辦公室中堆滿一箱箱行李；陳其邁預計參加完18日的行政院會後，跟共事過的同仁道聲感謝再離開。在此之前，民進黨今日下午中常會確定徵召行政院副院長陳其邁參加高雄市長補選，「暖男」陳其邁於會議結束後，也會發表參選聲明。

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(中時電子報)