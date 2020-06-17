30歲女星林舒語2013年演出《我的自由年代》一炮而紅，2015年她宣布閃嫁圈外小開男友，並已懷有3個月身孕，兩人婚後生下2子。最近林舒語上節目談人妻辛酸，她透露老公去年無預警去日本創業，留下她在台灣一打二，她和老公分享大兒子最近黏人讓她分身乏術，沒想到老公竟回：「我覺得妳應該好好陪妳兒子了」，讓林舒語瞬間暴怒噴淚。

林舒語最近上節目《單身行不行》聊婚姻最令人抓狂的小事，她透露婚後常親自下廚為家人做菜，因不想老公小孩吃到冷的飯菜，起初她都會叫老公先吃，豈料等她做完菜，老公總把好吃的吃完，讓她相當傻眼，就算生氣了幾次，老公仍沒把她的話放在心上。

林舒語又說，去年懷二胎期間老公突然跟她說要去日本創業，沒跟林舒語事先討論，導致她得在台灣帶兩個兒子，5歲大兒子因突然有了弟弟變得特別黏她，她不知怎麼辦就打給老公討論，沒想到丈夫竟回她：「我覺得這是一個很嚴重的問題，我覺得妳應該要好好地陪妳兒子了」，讓林舒語瞬間爆氣，反問：「我的時間已經全部給他們了，他是我一個人的兒子嗎？」老公便立刻安撫她說自己也很想陪他們，讓林舒語頗無奈，但坦言知道老公常把她放在心上，也會常常視訊給她安全感，開口閉口都提到她，才使林舒語甘願忍受，直說為了這些小事也算滿足了。

(中時電子報)