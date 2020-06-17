香港女星陳祉妤(原名陳沛嘉，暱稱Balia)曾拿下澳門小姐季軍並參加華裔小姐選美，外型優雅高挑的她轉戰模特兒界如魚得水，跟周汶錡、琦琦、馬詩慧等被公認是「香港十大名模」，而她與男星彭文堅的婚姻為人所熟知，最終因男方偷腥而離婚，驚喜的是如今47歲的陳祉妤爆出低調再婚，新郎是電視台新科主席。

選美出身的陳祉妤，是相當罕見跨足模特兒圈及戲劇圈的女星，可惜人美命不美，第一段圈內婚姻離婚作結，而今港媒報導，離婚已8年的她，爆出低調再婚，本月8日到香港婚姻登記處遞交擬結婚通知書，上頭寫著自已的職業是市場推廣，而吸睛的是新郎的身分，竟是今年4月出任無線台董事主席的許濤，據悉，她跟許濤是經朋友介紹認識，兩人交往了4、5年，她即使現身公開活動也對感情始終保持低調，沒提過許濤半句，如今熬成了主席夫人，苦盡甘來。

而回想陳祉妤為人所熟知的上一段婚姻，充滿了無奈與坎坷，她2009年為了給罹癌的父親沖喜，決定跟交往4年的星男友彭文堅結婚，本以為小倆口能恩愛到老，沒想到新婚不到1年，男方爆出婚外情，被拍到跟一名女子當街親熱，新聞爆出後，陳祉妤還力挺腥夫，只是婚姻在3年後仍是破局，她離婚後改了名字，重新出發，如今升格主席夫人，堪稱成功華麗轉身。

(中時電子報)