高雄建商隆大(5519)今日舉行股東會，面對高雄房市推案量大，董事長陳武聰直言，業者應該要減量推案，前些年好的時候很多業者都推案，市場去化變慢又使得人工成本增加，不是好事。疫情趨於緩和，5月底到現在，很明顯的現象是客戶都跑出來了，今年業績本來有最緊繃的打算，不過，現在來看，有希望達到原先預估的水準。

今年初疫情剛開始爆發時，隆大在今年2~4月每個月皆有8~12戶的小坪數產品售出，由於疫情趨於緩和，5月底到現在，陳武聰說，「很明顯的現象是客戶都跑出來了」，透天的、大坪數(1300~1800萬元)的每週賣了10戶以上，小坪數每週賣超過20戶，業績現現十分出色。他認為，高雄房市目前是呈現含苞待放，春暖花未全開的健康情形。

台北土地難尋，不少北部建商選擇南下推案，陳武聰說，北部建商需要面臨推案獲利不像台北，而且建築市場面臨缺工問題，沒有自已的班底會卡卡的，高雄房價上去將面臨少人能買的窘境。他說，沒有產業、就沒有就業、就沒有經濟，房市就無法有所支撐，高雄楠梓地區正在興建橋頭、合發工業區，將來完工後，對當地房市有正面助益。

隆大目前土地庫存量足夠應付至113年度的推案使用，總銷案量約230億元，公司在7~8年前曾北上找地希望推案，陳武聰說，當時是希望把公司的業績拉穩，剛開始不錯，但沒想到在北部買的土地合作方不想開發，使得資金壓在那裡，經過多年的掙扎，終於把7~8塊的土地解決了，並沒有什麼虧損，將來除了會在高雄買地外，若台南或屏東有適合的土地也會買下。

(時報資訊)