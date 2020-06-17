法盛資產管理公司近期發布一項法人投資意向調查報告，揭露法人認為今年最大挑戰為：應付外部壓力、結合ESG投資、追求收益。為追求收益，七成法人考慮加碼投資基礎建設、REITs等實質資產。

該份意向調查報告共訪問500間包含退休基金、主權基金等法人機構，七成全球法人認為在應付外部壓力上，美國大選是最值得關注的政治事件。96%法人認為他們有責任擁抱ESG投資，受訪的64%法人表示已將ESG投資融合在投組中。而央行救市推出的超低利率，將讓尋求收益變得更加困難，七成法人寧將資金投注於私募資產，其中他們最偏好投資於基礎建設、REITs等實質資產。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示，ESG投資與追求收益是今年投資的兩大主旋律，並解釋實質資產除基礎建設、REITs外，也包含公用建設、農產品、能源、原物料等，但農產品、能源、原物料因受景氣循環影響較大，難受青睞。公用建設於目前市況，由於其營收、獲利與景氣連動較低，長期現金流穩定，相對能提供下檔保護。因此，若結合基礎建設、REITs，三者合力能兼顧利息與潛在資本成長，於低收益環境，是相對穩健的好選擇。

陳雯卿表示，綜觀全球實質資產，又以亞太地區最具吸引力。根據彭博於6月12日的統計數字來看，亞太（不含日本）REITs收益率為4.88%，其餘亞太（不含日本）公用事業與基礎建設，收益率有3%以上，比亞太(不含日本)股票收益率來得高。

另就「解封經濟」來看，菲律賓於六月起放寬首都馬尼拉的隔離措施，新加坡也將逐步解封，預期亞太地區國家陸續回復商業活動後，將有利REITs與使用者付費的基礎建設族群表現。

(時報資訊)