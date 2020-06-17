是德科技宣布，旗下的5G和4G LTE測試解決方案獲正文(4906)採用，以便對在住家和辦公室環境中提供固定無線存取(FWA)的用戶端設備(CPE)和行動裝置，進行資料速率效能驗證。

是德科技測試解決方案基於Keysight UXM 5G無線測試平台，可協助正文設計具卓越效能的CPE，正文為無線寬頻通訊設備ODM領導廠商，民營和公營行動網路業者透過這些CPE，為其用戶提供增強型行動寬頻服務。

正文本次選擇使用是德科技5G和4G LTE測試平台來驗證其設計，以搶攻由超過430家網路業者和超過75家室內及室外CPE供應商組成之生態系統帶來的商機。

正文技術長葉富銘表示，藉由與是德科技共同合作，正文可加速開發高效能設計，以便結合使用4G、5G和Wi-Fi等多種技術，滿足市場對寬頻無線通訊的需求，是德測試平台使得我們能夠持續拓展新的技術領域和新標準，例如Wi-Fi 7和O-RAN，並且朝向要求穩定可靠之無線連結的產業和消費者市場邁進。

正文同時也依賴是德科技5G測試解決方案，來驗證支援SA模式之5G NR設計，如此便無需透過LTE 核心網路來傳遞信號，如此一來，網路業者可減輕他們對多重技術的依賴，進而降低運作複雜度，大型企業預期將部署採SA模式的專屬5G NR網路，以提升工廠、倉儲、港口、農業、礦場和煉油廠的生產力，並改善各種流程的效率。

是德科技通訊解決方案事業群資深總監曹鵬表示，是德科技透過5G和4G測試解決方案，擴展與正文的合作範圍。這項解決方案可簡化從初期的原型製作，一直到設計驗證和量產的工作流程，是德科技測試平台支援多種技術，讓此生態系統的製造商，能夠對在行動和固定無線存取應用中提供高資料速率的裝置，充分進行設計驗證。

(時報資訊)