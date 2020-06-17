蔡英文總統喊出「資安即國安2.0」，如今綠委林俊憲今指出，我國政府近6年向美國資安公司Fortinet，採購近5億資安產品，但該公司負責人不僅被選入中國建國65周年紀念郵票，與中共關係匪淺；去年還爆出把中國製產品改標為美製，令人憂心已向Fortinet採購產品的國防部、調查局、中科院，恐已出現嚴重資安漏洞。

蔡英文在520就職演說，特別強調資安的重要性，接著在6月15日，國安會宣布由臺科大資工系特聘教授李漢銘接任國安會諮詢委員，積極推動資安成為核心戰略產業。

但林俊憲今召開記者會指出，資安漏洞的入侵，是無聲的戰場，中國已透過各種方式惡意入侵許多國家，當然不可能放過台灣；因此，近期就接獲民眾檢舉，直指我國政租訊採購案的重要供應商Fortinet，表面上是美國公司，但實際上具有中國背景。

林俊憲說，經調查，主要產品為打造防火牆的Fortinet，總部雖設於美國加州，但該公司董事大多為中國人，其負責人謝青也出現在由中國官方所發行的建國65周年紀念肖像郵票，並大篇幅介紹背景，顯示謝青與中共官方關係良好。

然而，林俊憲說，Fortinet卻涉嫌將「中國製」的資安產品，重貼標籤改為「美國製」，順利銷售給美國軍方的多個部門，但後來遭美方政府發現，逼得Fortinet在去年與美國司法部簽署協議，同意付出約新台幣1635萬的罰款。

他強調，進一步追查後發現，我國政府機關在過去6年，也曾向Fortinet陸續採購近5億元的資安設備，其中國防部、國安局就各自採購了約1千萬、近50項的設備，其中是否被用於高度機密場所，目前仍無法確認。

但除此之外，中科院、調查局、交通部、機場等我國機關，也都是Fortinet產品的採購者，「連面對審查非常嚴格的美國政府都敢偽造產地，Fortinet難道不會把中國製造的資安設備偷渡來台灣嗎？」

「Fortinet的設備就像特洛伊木馬，潛伏在政府機關，隨時可能引爆資安危機！」林俊憲說，各國紛紛察覺到中國在近年來，會利用偽裝民間公司的方式替國家獲取不當利益，因此去年他就提案修正《政府採購法》，針對偽裝外資的中資加強審查。

然而，像是Fortinet或是近來也爆發資安題的Zoom，其實都不符合現行法律中的「中資」定義，恐怕已成為國家資安的大破口，造成的損害有多大，根本難以估計，要求政府盡速清查國內使用Fortinet的狀況，拿出魄力，該下架就下架，或直接禁止採購免政府機關資訊遭攔截、癱瘓。

面對Fortinet掀起的資安風險，負責建立國內資安監控和通報機制的行政院資安處處長簡宏偉表示，政院對此事已有掌握，但因各項採購均有一定的使用年限，因此對於使用Fortinet的機關，會要求不能與公務環境有任何接壤；同時，當更換年限一到，也會要求更換。

只是，面對類似的情況一再發生，政府是否有所謂的「吹哨者」制度？對此，簡宏偉坦承目前並沒有針對這類情況有吹哨者制度；林俊憲則說，確實應該好好朝設置吹哨者制度的方向來補強資安漏洞。

(中時 )