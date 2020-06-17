新冠肺炎治療藥物實驗出現重大突破，英國牛津大學的研究顯示，類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone，簡稱DXMS）能夠大幅度降低重症新冠肺炎患者的死亡風險，而且這種藥物相對便宜，10天療程約只要35英鎊，約新台幣1,300元。

(中時電子報)

#新冠肺炎 #藥物 #重大突破 #新冠 #治療