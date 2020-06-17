新冠治療重大突破！牛津專家：千元救人一命 12:362020/06/17 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎治療藥物實驗出現重大突破，英國牛津大學的研究顯示，類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone，簡稱DXMS）能夠大幅度降低重症新冠肺炎患者的死亡風險，而且這種藥物相對便宜，10天療程約只要35英鎊，約新台幣1,300元。 (中時電子報) #新冠肺炎 #藥物 #重大突破 #新冠 #治療 也許您會感興趣 推薦閱讀 德必碁新冠檢測 獲美緊急授權 04:102020/06/13 財經要聞 新冠病毒抗體雞尾酒 進入臨床 04:102020/06/13 全球財經 北京新冠病毒復發 啟動食安大檢查 重點監管畜禽肉類水產 08:432020/06/13 兩岸 從業人員及環境中檢出新冠核酸陽性 北京新發地市場暫時休市 08:432020/06/13 兩岸 處理鮭魚砧板檢測到新冠病毒 北京連鎖超市連夜下架鮭魚 10:382020/06/13 兩岸 恐新冠疫情再爆發 北京豐台區成立戰時指揮部 12:142020/06/13 兩岸 魚能傳染？進口鮭魚驗出新冠病毒！專家曝原因出在... 23:292020/06/13 生活 NVIDIA攜手三總 邁向AI醫院 04:102020/06/15 產業．科技 《生醫股》ABC-KY獲美FDA新冠分子檢測試劑EUA授權 16:482020/06/16 財經 跟定美國？調查：全球僅3國人民信美抗疫勝陸 台上榜 11:162020/06/17 國際 國際熱門新聞 中印邊境流血衝突 鐵棒與石塊齊飛雙方打紅眼 - 國際 不斷更新》陸印邊境衝突！印度逾百死傷 傳解放軍43死亡或重傷 - 國際 跟定美國？調查：全球僅3國人民信美抗疫勝陸 台上榜 - 國際 爽花美國人200萬！川普兒極樂遊蒙古 獵殺瀕危巨大羊 - 國際 不是不孕！夫妻多年苦無子 真實原因瞎爆 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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