時力立委王琬諭今日接受記者訪問表示，立院臨時會即將處理考監兩院人事案，雖然目前已有傳出總統府內定的人選，但遺憾仍未看到較具突破性的見解和價值，希望在六月底召開臨時會之前，被提名人能提出像是監察院陽光法案改革等，更具體、可實踐的目標。

第5屆監察委員將在7月31日屆滿，下任監委將於8月1日就職，第12任考試委員將於8月31日屆滿，下任考委將在9月1日就職。近日執政黨將提出考、監兩院委員及院長提名人選，據傳考試院長將由前教育部長黃榮村出任，監察院長將由前總統府秘書長陳菊出任。

王琬諭今日上午召開記者會指出，許多地方民代具建商背景已經是公開的秘密，比方說，新北市議會就有一些議員本身就涉獵房地產，在2018年當選後，立刻修法調降囤房稅，更有2人正面臨建商收賄官司。

王琬諭說，依照《公職人員財產申報法第6條》雖規定，地方議員等民代的財產要申報，但卻不需要公開於網站上被民眾公開檢視。過去民眾要到監察院查閱資料，總被院方以各種奇怪理由拒絕及推三阻四，因此將提案修法，保障公民知的權利。

王婉諭表示，對於考監人事權的任命，時代力量過去在審核這些人事案的時候，都會預先提出我們所關心的議題和價值的問卷，請這些委員事先填答。

王婉諭指出，因為考試院的人事較早提出，我們也已經在幾周前將問卷送給各個被提名人，目前還沒有收到相關的回覆。因為監察院的人事案較晚提出來，目前我們也還在針對這些監委被提名人設計問卷的題目。

王婉諭回應，時代力量過去的立場一直很清楚，最終極的目標就是希望將考試權、監察權回歸行政、立法權。但在達成這個修憲目標之前，都會秉持著公平正義的軸線，去一一檢核這些被提名人是否能為台灣帶來改革。

(中時 )