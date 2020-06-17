韓劇《夫妻的世界》熱播，夫妻間外遇對決的劇情，讓許多已婚者看了心有戚戚焉，而現實生活裡的外遇紛爭，往往比戲劇更驚悚，甚至還鬧出人命與恐怖的靈異事件。有資深媒體人透露，發生在2006年，位於汐止某處名宅的命案，當時老公為了討小三歡心，竟然因為小三一句「去把你老婆殺掉」的玩笑話，狠下毒手悶死老婆，還全程直播給小三看；甚至在殺死老婆後，因為被女兒撞見，索性連兩個女兒一起殺。最後妻女頻頻靠託夢、外送靈異餐點等方式申冤，才讓外遇殺妻女的丈夫伏首認罪。

資深媒體人丁學偉，近日在《震震有詞》提到發生在2006年，位於汐止的殺死妻女命案。他提到，汐止這對夫妻，本來育有兩女，但老公搞外遇，愛上美艷小三，為了討小三歡心，竟然對妻子下毒手，用乙醚悶死對方；在殺害妻子過程中，這名外遇丈夫還「線上直播」，陳述自己現在的殺害過程。後來殺妻過程被女兒發現，這名狠心丈夫一不做二不休，乾脆連兩個女兒一起殺，並營造出母女三人開瓦斯自殺，讓警方一直找不到線索，一度要以自殺結案。

（圖／翻攝《震震有詞》節目）

後來死亡的蔡女多次託夢給她的母親，表示自己不是自殺，與兩個女兒是被枕邊人殺害的，但警方一直找不到線索，卻詭異地聞到一種茉莉香味；加上命案現場被查封後，大樓警衛室一直接到外送電話，且外送地點都是要送往蔡女母女3人死亡的凶宅，讓社區警衛嚇傻眼，認為一定有冤情；而眾多靈異現象，也引來警方重啟偵辦。後來在母女3人體內發現乙醚，才讓警方懷疑，可能是一起他殺的命案。

就在檢方不氣餒的持續偵查後，某天承辦此案的檢察官，在午睡中聽到一個女子呼喚他「檢座！」，讓檢察官瞬間嚇醒，解果馬上就接到死者丈夫認罪的通知。事後該名檢察官重回案發現場，忽然又聞到茉莉香味，才發現這股味道就是蔡女生前愛用的精油味。

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(中時電子報)