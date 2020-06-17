台灣就業環境的薪資水平是否合理，長年來一直頗受爭議，而一名擁有國家證照的護理師薪水，又有多少價值呢？「台灣護師醫療產業工會」理事長陳玉鳳在人力銀行網頁瀏覽時，發現花蓮某醫院的徵人啟事中，兼職護理師、急診護理師、腫瘤管理師等職缺，薪水低的嚇人，遂在臉書PO文痛批資方根本是在踐踏專業、欺人太甚。

（圖／陳玉鳳臉書）

陳玉鳳16日晚間在臉書發文，表示自己在人力銀行網站看到門診兼職護理人員時薪竟只有160元，不禁怒從中來，「居然還要求有國家考試證照的護理人員去擔任門診人員，高壓、高風險，現在門診病人也好恐怖的，動不動就罵人兇護理師，一大堆奇怪的要求，沒有滿足，不是語言暴力就是肢體暴力。」痛批這種要求根本是在踐踏護理專業和人員尊嚴。

另外，還指出有國家證照居然比勞動部規定的時薪158元多2塊而已，簡直欺人太甚；隨後，她以飲料店時薪做比較，「現在有些飲料店時薪158元，都找不到員工了，還要提高時薪超過160元才有，可是東部的醫學中心帶頭消費護理系畢業的學生，真的令人看了很傷心。」

陳玉鳳表示，一名擁有國家證照的專業護理人員，需要花費4-7年的時間苦讀，如此辛苦才考上一張護理師國家證照，卻連居服員的時薪（200元）都比不上，因此怒向所有護理人員喊話，「請大家拿出骨氣和專業的尊嚴，千萬不要去應徵，而且要發起抵制這樣的低薪對待。」

另外，她也在文中實際估算護理人員薪資後，打臉政府部門出示的「護理人員平均薪資有42,000元」一事，表示和現實狀況根本相差甚鉅，疑問政府的數據究竟從何而來，「我去了好多趟的花蓮，現在物價都跟台北一樣高了，這樣子的薪資，是怎樣請得到護理人員啦！看完人力銀行的徵人薪資很心酸，護理人員就是被這樣子打壓剝削的廉價專業勞工。」

最後，陳玉鳳也在文末呼籲，要護理人員抵制這樣的行為，切勿去應徵低薪的職缺，拉低護理人員的薪資福利水準，並請護理人員好要硬起來，懂得反抗這種不合理的薪資待遇，替自己爭取該有的權利。許多網友在看過她的發文後，也紛紛留言表示，「真的很誇張，難道專業這麼不值錢」、「真的很爛，請的到人才有鬼！」、「這樣的薪水怎麼好意思開出來」、「在台灣，別人的專業都沒有價值」、「真的很低，廉價勞工。」

(中時電子報)