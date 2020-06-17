國民黨高雄市長補選究竟會派誰參選？國民黨中常會今天將通過徵召辦法，不過究竟找誰選？仍是霧裡探花，Youtuber桃園孫先生14日在網路上開直播推薦挺韓Youtuber「歷史哥」，不少挺韓粉專也響應。國民黨內人士證實，確實黨內真的有考量過找歷史哥參選，但據了解，目前已經鎖定一名「神秘嘉賓」，不是檯面上所點名的任何人。

桃園孫先生在直播中稱讚歷史哥年輕，是政治素人，一直在高雄，而且不是政二代，孫先生說「這個人才或許讓民進黨再輸一次」。「高雄歷史哥」是知名挺韓Youtuber，在YT上有13萬訂閱者。

外界指出國民黨有意找素人參選，歷史哥可能是人選之一，據黨內人士指出，確實國民黨有考量過歷史哥，主要是考量他年輕，在地，口才也不錯。

不過該人士也透露，雖然考量過，但最後的人選恐怕不是目前檯面上點名的任何人。比如說還沒參選已經遭到民進黨網軍側翼圍攻的國民黨不分區立委吳怡玎，也可能不是實際的參選人。

至於目前表態的高雄市議員，實際參選可能性也不高，主要是考量目前不僅高雄市長要補選，議會也要補選議長，牽涉到地方勢力版圖，光是要處理議會已經不容易。據指出，黨中央已經與一名「神秘嘉賓」談的差不多，不是檯面上已經點名的任何人。

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(中時 )